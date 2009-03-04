Тимошенко просить підготувати програму з машинобудування

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству промислової політики підготувати мінімальну програму із забезпечення функціонування всієї машинобудівної галузі в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді в Кабінеті Міністрів з питань функціонування Херсонського машинобудівного заводу.

«Зробіть, будь ласка, програму, яка дасть змогу забезпечити виробництво, забезпечити зарплатою трудові колективи», – доручила вона міністру промислової політики Володимиру НОВИЦЬКОМУ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, програма повинна передбачати підтримку машинобудівної галузі за рахунок коштів як державного, так і місцевих бюджетів.

«Державний бюджет усі підприємства самостійно не потягне. Повинні бути якісь пропорції. Бюджети зараз у більшості областей перевиконуються, і потрібно передбачити можливість підтримки з місцевих бюджетів», – вважає прем`єр-міністр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила вивчити можливість перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у розмірі 2 млрд. грн. на підтримку сільгоспвиробників.