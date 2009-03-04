Третя хвиля світової кризи накрила найбідніші країни

Міжнародний валютний фонд заявив, що третя хвиля світової економічної кризи дісталася найбільш бідних країн.

За даними МВФ, вже цього року 22-м державам може знадобитися екстрена допомога в об`ємі 25 мільярдів доларів, відзначає радіо «Свобода».

Директор МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив, після найбільш розвинених і перехідних економік тепер від фінансових труднощів гостро потерпають найбідніші. Він висловив побоювання у зв`язку з перспективою гуманітарної кризи в таких державах.