"Тьху на них!": Поклонська вирішила "поставити крапку" в питанні квартири в Донецьку (документи)

Незаконно обраний депутат Держдуми Наталія Поклонська висловила бажання "поставити крапку" у питанні нібито приписаної їй квартири в Донецьку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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Поклонська з іронією заявила про подяку "Трансперенсі Інтернешнл". "Але, на жаль, власниця квартири площею 29,9 кв. м на Римського-Корсакова в Донецьку не дуже рада такому повороту. Дубровська Наталія Володимирівна 1974 року народження відмовилася передати ключі новим "власникам", однак люб'язно погодилася надати оригінали документів на свою власність", - стверджує незаконно обраний депутат Держдуми.

Вона каже, що розслідувачі поширили "підроблені документи", в яких "намальований" ідентифікаційний код та деякі інші дані.

"Тепер я теж знаю, що відповідати журналістам, які просять прокоментувати "розслідування" ось таких організацій. Тьху на них!" - відповіла Поклонська.

Раніше в Transparency International заявили, що так званий депутат Держдуми Наталія Поклонська не вказала у своїх деклараціях свою нерухомість в Донецьку.