Рябошапка заявив, що відставка всіх членів НАЗК буде правильним кроком

Член Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) Руслан Рябошапка, який сьогодні заявив про своє рішення подати у відставку, вважає, що колеги повинні послідувати його прикладу. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

На питання про те, чи збираються у відставку інші члени НАЗК, він відповів:

"Я з ними цього не обговорював. Але я думаю, що це було б правильним кроком".

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Що стосується глави НАЗК Наталії Корчак, то, за словами Рябошапки, вона розуміє його рішення.

"Я вчора до неї підходив, повідомив про свої плани. Вона розуміє моє рішення, розмова була конструктивна, ми розійшлися в нормальних відносинах... Ми всі можемо сідати, домовлятися, але проблема в тому, що не всі мої колеги вільні у прийнятті рішень", - заявив він.

Нагадаємо, що член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка сьогодні на своїй сторінці в Facebook повідомив, що подав до Кабінету міністрів заяву про відставку.