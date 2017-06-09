"Перша поразка одеських активістів": борці з Білик пішли скаржитися до Авакова на її "групу підтримки"

Біля будівлі Головного управління поліції в Одеській області на Єврейській вулиці проходить мітинг активістів патріотичних організацій, обурених діями поліції під час вчорашнього концерту Ірини Білик на Черемушках.

Нагадаємо, колишній керівник одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко, який намагався зірвати виступ співачки, стверджує, що поліцейські напали на нього та інших учасників дійства і сильно їх побили.

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Стерненко вимагав зустрічі з главою МЗС Арсеном Аваковим, який в цей момент був з робочою поїздкою у будівлі управління обласної поліції.

Як повідомляє "Думская", активісту вдалося таки потрапити до міністра. Колишній глава одеського ПС заявив, що Аваков підтримав його позицію:

«Представники поліції, які перевищили повноваження, застосували надмірну силу, будуть покарані. Але ми не повинні протистояти поліції. Поліція і громадськість повинні діяти спільно».

Стерненко додав, що напише на поліцейських заяву в прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Білик звернулася в поліцію, щоб та її підтримала під час концерту в Одесі 8 червня.

«Я була дуже здивована перед концертом, надійшла така інформація (про підготовку провокацій). Я про неї не знала і хотіла, щоб поліція мене підтримала», - підкреслила вона.

Це перша поразка одеських активістів після "успішних" серій зривів виступів українських і російських гастролерів.