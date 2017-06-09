"Не хочу бути замішаною в цій брехні": Білик зізналася, що їздить до Москви, але не за концертами

Ірина Білик також розповіла, чому зрідка їздить до Москви і чому була в Криму.

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«Так, іноді я їжджу в Москву до Аслана - чоловіка і батька мого молодшого сина. Але концертів там у мене не було. Адже стверджують, що я виступала в Кремлі на ювілеї Людмили Гурченко. І ще в Криму, куди я приїхала на весілля подруги, я нібито сиділа в журі на «Новій хвилі». Невже зараз, коли у кожного є телефон з відеокамерою, після виступів на таких великих заходах не залишилося б жодної фотографії і жодного відео, де я співаю на сцені? Я дуже люблю Україну, всіх своїх українських слухачів, хочу дарувати їм свої пісні, свою любов і не бути замішаною у всій цій брехні та вигаданих плітки...», - цитує Білик ТСН.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, під час виступу Білик в Одесі активісти влаштували бійку і закидали співачку яйцями.