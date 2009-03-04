У Черновецького взяли тарифний тайм-аут

Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення Києва залишаться на рівні 2008 року до 1 квітня цього року. У Київській міськдержадміністрації призупинено всі відповідні розпорядження про підвищення тарифів.

Як повідомляє муніципальна газета “Хрещатик” (№26 (3472)), про таке рішення Київської міської державної адміністрації повідомив виконувач обов’язків голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Рішення прийнято зважаючи на раніше прийняте рішення Київради про запровадження на початку цього року мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ у столиці.

"Ми домовилися, що призупиняємо дії всіх розпоряджень, пов`язаних із підвищенням тарифів. Окрім розпоряджень щодо транспорту, які вже пройшли слухання в Антимонопольному комітеті. Київська міська державна адміністрація всі зауваження врахувала", - повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Разом з тим, за його словами, мерія і нині працює над урегулюванням тарифів ЖКГ. Створено робочу групу з експертів комунальних підприємств, профспілок та міської адміністрації. Головне завдання для цієї группи - знайти баланс між інтересами споживачів комунальних послуг та постачальниками.

"Ми домовилися, що ті тарифи, які ми узгодимо відповідно до процедури і виноситимемо у комітет регуляторної політики, погоджуватимемо з Міністерством житлово-комунального господарства. Відповідно до висновків інспекції з контролю за цінами, які маємо на сьогодні, говоритимемо про той рівень, який сприйматиме населення Києва. Бо одночасно забезпечити соціальні гарантії, які ми записали, і знайти 4 мільярди гривень на різницю в тарифах - неможливо", - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

У мерії зауважують, що економічна криза, підвищення ціни на газ - це об’єктивні умови для подальшого перегляду тарифів, пише газета.

А.ГОЛУБЧЕНКО пропонує нові розцінки на послуги ЖКГ вводити поетапно. За його словами, міська влада планує подбати про малозабезпечених киян: їхні витрати компенсує бюджет. Згідно з законодавством, родина платитиме за комунальні послуги не більше 15% загального доходу.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 р. Київрада ухвалила рішення про запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до її відповідного розпорядження .

1 лютого 2009 р. у спецвипуску муніципальної газети “Хрещатик” та на сайті видання були опубліковані розпорядження Київської міської державної адміністрації: № 97 Від 30 січня 2009 року «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»; № 96 від 30 січня «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення” та № 95 Від 30 січня 2009 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення». Відповідно до цих документів, з 1 лютого у Києві починається поетапне підвищення тарифів для населення за житлово-комунальні послуги та послуги за утримання будинків.

Ухвалою Шевченківського райсуду столиці від 17 лютого, прийнятою по справі за позовом Віталія КЛИЧКА, призупинено дію 3-х розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації від 30.01.2009р. за №№ 95, 96, 97, й ухвала суду підлягає негайному виконанню.

Крім того, за ініціативи фракції Блоку Кличка на сесії Київради 12 лютого більшістю голосів було прийнято рішення про скасування цих тарифів.

26 лютого фракція Блоку Віталія Кличка у Київраді озвучила вимогу до А.ГОЛУБЧЕНКА, який зараз є в. о. голови КМДА, у терміновому порядку підписати розпорядження про скасування нових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.