Хроніка подій у проблемних банках

«Дело» продовжує стежити за ситуацією в банках, які зазнають фінансових труднощів.

Укрпромбанк

У відділенні Укрпромбанку на Чоколовському бульварі клієнти не стоять так довго в чергах, як у головному офісі. Пояснення просте - грошей в касі немає, тому і чекати нічого. «У касу готівку не завозили вже 4 дні. Можливо, в інших відділеннях є гроші, але краще їхати відразу в головний офіс», - радить співробітниця банку. За її словами, щоденний ліміт з видачі готівки залишився на рівні тисячі гривень. Він поширюється як на зарплати і пенсії, так і на видачу відсотків за вкладами.

«Надра»

У відділенні банку «Надра» на Чоколовському бульварі не було жодної людини. Менеджер запевнила, що гроші в касі є, але обслуговують вони тільки ті картки, випуск яких був оформлений у їх відділенні.

А ось в іншому відділенні банку, по вул. Ярославів Вал, спостерігалася прямо протилежна ситуація - осіб 15 чекали біля каси, коли з`являться гроші. «Ви гроші здавати?» - запитала інтелігентна старенька кореспондента, який ще не встиг переступити поріг і закрити за собою двері. Дізнавшись, що новоприбулий нічого в касу «здавати» не має наміру, його прийняли за колегу по нещастю. «Та ми тут з ранку стоїмо. Вам напевно сьогодні грошей вже не отримати. Прокидайтеся раніше і приходьте завтра», - порадив хтось з натовпу.

Західінкомбанк

У Київському філіалі Західінкомбанку, щоб одержати більше 100 гривень з поточного карткового рахунку, треба писати заяву і замовляти необхідну суму наперед. «Ми повинні купувати готівку і тому просимо клієнтів за день-два повідомити, скільки їм потрібно», - пояснює співробітниця банку.

Окрім «живих» грошей, картою Західінкомбанку можна розрахуватися в торгових точках, правда, витратити у такий спосіб можна не більше 300 гривень на добу.

Трансбанк

Каси в головному офісі Трансбанку (по вул. Фізкультурній), в якому тільки на початку цього тижня ввели тимчасову адміністрацію, не працюють. «Ми самі ще нічого до ладу не знаємо, крім того, що накладено мораторій на виконання зобов`язань», - говорить фахівець з роботи з клієнтами. Депозити і відсотки за ними фінустанова не виплачує, а поточні рахунки за картками заблоковані. «Сподіваюся, картки заморозили на декілька днів, поки адміністратор не розбереться з ситуацією в банку. Ви можете подзвонити нам у кінці тижня», - заспокоює клієнта менеджер.

«Київ»

Вчора відбулася зустріч представників ініціативної групи вкладників банку «Київ» з його керівництвом. Уповноважений тимчасового адміністратора банку «Київ» Володимир Пономар повідомив, що фінустанова розраховує найближчим часом одержати рефінансування від НБУ в сумі 100 мільйонів гривень.

Погашати депозити за рахунок коштів, виручених від реалізації майна банку, вкладникам не будуть. «Минулого року НБУ видав банку 921 мільйон гривень рефінансування, тому все майно знаходиться в заставі і продажу не підлягає», - пояснив Володимир Пономар.

Родовід Банк

«Каса не працює. Вже другий день внутрішньобанківська програма у нас несправна», - такими словами зустрів кореспондента охоронець у дверях відділення Родовід Банку (по вул. Єреванській).

Все ж таки співробітники розповіли, як клієнт банку може одержати 100 гривень «живих» грошей. Це можна зробити через банкомати банків-партнерів: Укрсиббанку, Укрсоцбанку і банку «Фінанси і Кредит». У торгових мережах максимальна сума купівлі обмежена 300 гривнями на день. «Щоденний ліміт у «чужих» банках - теж 100 гривень, але іноді видають і 500 гривень. Спробуйте зняти спочатку суму більше, якщо не видасть, тоді запитаєте 100 гривень», - радить співробітниця банку.