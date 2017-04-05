Контрабандисти вдосконалюються: товари перевозять із GPS-навігатором (фото)

Днями, службовці Львівського загону виявили на Волині сховані цигарки із GPS-навігатором.

Про це повідомляє “Справжня Варта” із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Товар виявили у вантажному поїзді, у пункті пропуску “Володимир-Волинський”. Знахідка, яка мала бути доставлена у такий спосіб з України до Польщі, була захована у одному з вантажних вагонів потяга, під рудою.

Прикордонники виявили майже 2000 пачок цигарок у пакунках, без акцизних марок, але з телефоном "Nokia” та GPS-трекером, який слугував для контрабандистів “картою скарбів”. Якби контрабанда була доставлена через кордон, її би легко змогли відшукати зловмисники.

Увесь знайдений товар вилучили, вартість контрабанди підраховують.