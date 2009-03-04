НКРЕ хоче з 1 квітня підвищити тариф на електрику втричі

Національна комісія регулювання електроенергетики пропонує з 1 квітня підвищити ціну на електроенергію для категорії населення, яке споживає щомісячно понад 400 кВт/год., у 3,1 раза - до 76,4 коп. за кВт/год. (із ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО сьогодні в ході громадських слухань із даного питання, що проходили в комісії.

За його словами, на сьогоднішній день чисельність населення, яке споживає понад 400 кВт/год. щомісячно, становить близько 3% (600 тис. осіб) від загального числа побутових споживачів. Дана група щорічно споживає близько 4,6 млрд. кВт/год. або 16% від загального рівня споживання електроенергії населенням.

В.КАЛЬЧЕНКО повідомив, що наразі можливості такого підвищення узгоджуються в зацікавлених міністерствах і відомствах.

Зокрема, за словами голови комісії, НКРЕ врахує пропозиції Мінпраці про виключення з категорії, до якої застосовуватиметься новий тариф, багатодітних сімей, а також будинків сімейного типу.

Крім того, НКРЕ обговорить можливість виключення з даної категорії споживачів, які використовують електроенергію на опалення в разі наявності в таких споживачів приладів зонального обліку споживання. Питання про підвищення цін для цієї категорії планується розглянути на відкритому засіданні НКРЕ 19 березня в разі отримання відповідної згоди профспілкових організацій, повідомив В.КАЛЬЧЕНКО.

Він також зазначив, що підвищення тарифів для цієї категорії населення дозволить зменшити рівень державних дотацій на відшкодування різниці з економічно обгрунтованими тарифами на суму близько 1,5 млрд. грн. Це, в свою чергу, дозволить покращити фінансовий стан енергогенеруючих компаній, підкреслив голова НКРЕ.