Курс долара на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,3300/8,4750, до 12:00 ціни впали до 8,2800/8,3500. До закриття цінові рівні зросли до 8,3400/8,3800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:00 Нацбанк оголосив про продаж доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,8000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2285/0,2335, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2265/0,2300. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2290/0,2315.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,1600 (-0,1300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2460/1,2565. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4280/10,6235, до 12:00 ціни пішли вниз до 10,3555/10,4570. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,4510/10,5075.