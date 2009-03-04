Присяжнюк сказав по секрету: днями Криму перекриють тепло

Відключення котельних найбільшого постачальника теплової енергії в Криму – підприємства «Кримтеплокомуненерго» – від подачі газу очікується відразу після 8 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Сімферополі голова правління Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я скажу вам по секрету: враховуючи, що на носі жіноче свято, ми підемо на все, щоб працювати по максимуму і домовлятимемося з «Кримгазом», щоб не прикривали (газ у котельних). Повірте, після свят буде перекриття», - заявив А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, «Кримтеплокомуненерго» не одержало лімітів газу. Борг підприємства перед газовиками вже перевищив 100 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, з 9 лютого компанія «Кримгаз» почала відключати від газу котельні в автономії. Причина – борги тепловиків. Тепловики в свою чергу кивали на низький рівень оплати населення.

11 лютого прокурор Криму Володимир БОЙКО поставив вимогу «Кримгазу» припинити відключати від газопостачання котельні, які забезпечують життєдіяльність близько 40 населених пунктів автономії.

13 лютого постійна комісія Ради міністрів Криму з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала ситуацію, що склалася в автономії з теплопостачанням, надзвичайною.

18-19 лютого влада Криму заявила про відновлення теплопостачання об`єктів соціальної сфери і житлового фонду в Криму.