Нафтогаз переказав Газпрому понад 80% платежу за лютий

НАК «Нафтогаз України» переказав понад 80% суми за спожитий у лютому російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» переказав понад 80% суми за спожитий у лютому газ, і в нас є підтвердження банку-кореспондента про те, що «Газпром» одержав ці гроші», - сказав він.

Також співрозмовник агентства зазначив, що решта суми буде заплачена у встановлені контрактом терміни – до 7 березня.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Усього в 2009 році НАК має заплатити 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол., – за лютий.