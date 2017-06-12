Житомирські діти успішно виступили на фольклорному фестивалі у Болгарії

Житомирські діти віком від 4 до 14 років протягом 5 днів успішно виступали на ХІІ Міжнародному фольклорному фестивалі у Болгарії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, учасники Центру танцю «Аванте» з Житомира виступили на ХІІ Міжнародному фольклорному фестивалі у Болгарії.

Мистецький захід відбувся у рамках святкування Дня міста Монтана з 3 по 8 червня за участю артистів з України, Польщі, Чехії, Хорватії та Якутії.

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Житомирські артисти віком від 4 до 14 років 5 днів демонстрували на різних сценах регіону стилізовані у фолькмодерному стилі хореографічні композиції «Дзвони Софії Київської», «Молитва до Солдата» та дитячий український міні-балет «Пісня Лісу» (балетмейстер – Інна Бурдейна).

Участь юних виконавців у фестивалі стала можливою завдяки підтримці управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, Житомирської міської ради та одного з благодійних фондів області.