Прокуратура Харківщини затримала працівників академії на хабарі

Правоохоронці викрили двох посадовців одного із вищих навчальних закладів Харківщини під час отримання неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

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За словами заступника начальника управління прокуратури області Дениса Маслія, начальник відділу та головний спеціаліст академії вимагали та отримали від студента 3 тис. грн. за успішне складання ним іспитів та переведення його на наступний навчальний курс.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та затримання у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку вилучені ще 21 тис. грн., які були розкладені різними сумами по конвертах. Наразі слідчі з''ясовують їх походження. Першочергові слідчі дії тривають.