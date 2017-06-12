Прокуратура Харківщини затримала працівників академії на хабарі
Під час обшуку вилучені ще 21 тис. грн., які були розкладені різними сумами по конвертах.
Правоохоронці викрили двох посадовців одного із вищих навчальних закладів Харківщини під час отримання неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
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За словами заступника начальника управління прокуратури області Дениса Маслія, начальник відділу та головний спеціаліст академії вимагали та отримали від студента 3 тис. грн. за успішне складання ним іспитів та переведення його на наступний навчальний курс.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та затримання у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку вилучені ще 21 тис. грн., які були розкладені різними сумами по конвертах. Наразі слідчі з''ясовують їх походження. Першочергові слідчі дії тривають.