Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО у рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на речника МЗС Василя КИРИЛИЧА, українську делегацію на зазначеному заході очолить т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

У ході зустрічі будуть обговорені актуальні питання реалізації курсу України на євроатлантичну інтеграцію та імплементації у цьому зв’язку минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та Брюссельської зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.

Під час перебування у Брюсселі В.ХАНДОГІЙ проведе низку двосторонніх зустрічей.