Суслова: МОЗ готовий скасувати наказ про 450 заборонених для жінок професій

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) готове скасувати наказ №256, який встановлює список заборонених професій для жінок. Відповідний наказ МОЗу винесений на громадське обговорення. Це стало можливим завдяки потужній інформаційній кампанії під гаслом «Жінка може все!» та підтримці Кабінету Міністрів. Про це повідомила народний депутат, ініціатор всеукраїнського кампанії по боротьбі з трудовою дискримінацією «Жінка може все!» Ірина Суслова.

Читайте такожЧому в Україні жінкам досі заборонено 450 професій (відео)«Вже четвертий місяць спільно з однодумцями переконую політиків та управлінців в необхідності скасувати дискримінаційні накази МОЗу, які забирають у жінок свободу вибору. Мова йде про два документи. Наказ №256 1993 року сформував список з 450 професій, куди жінкам вхід заборонений. Серед них машиністи метро, водії автобусів, пожежники тощо. Наказ №241 визначив граничні норми підйому вантажів для жінок, які становлять 7-10 кг, що автоматично закриває їм дорогу до багатьох професій», - повідомила Ірина Суслова.

За її словами, вона особисто зверталась до голови уряду Володимира Гройсмана, міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, керівника МОЗу Уляни Супрун, міжнародних організацій з проханням посприяти тому, щоб ганебні дискримінаційні накази були скасовані. Також в соцмережі на підтримку цієї ініціативи розгорнувся флешмоб #Жінкаможевсе, низка політиків публічно виступила за відновлення рівних можливостей чоловіків та жінок в трудовій сфері.

«Сьогодні ми маємо першу велику перемогу. Міністерство охорони здоров’я готове скасувати наказ №256 про перелік заборонених для жінок професій. Відповідний проект наказу Міністерства винесений на громадське обговорення, яке триватиме щонайменше місяць. Прошу усіх людей, для яких захист справжньої рівності та гідності є не пустим звуком, підтримати ліквідацію дискримінаційних рудиментів радянської епохи. Сподіваюсь, своє вагоме слово скаже й громадський сектор і вже незабаром наказ №256 стане історією», - наголосила Ірина Суслова.

Вона підкреслила, що має намір продовжувати боротьбу за скасування другого дискримінаційного наказу МОЗ №241.

«Тому кампанія «Жінка може все!» не завершується. Ми довели, що разом є силою, з якою мусять рахуватись посадовці. Наша мета – гарантія свободи вибору для жінок. Це не означає, що завтра всі жінки стануть ливарниками чи лісорубами, але правове поле мусить бути однаковим для всіх та гарантувати для жінок і чоловіків рівні стартові умови», - заявила Ірина Суслова.