Швеція виділила 5 млн євро на затвердження ґендерної рівності в Україні

Швеція виділила 5 млн євро на затвердження гендерної рівності в Україні.

Як повідомляє Урядовий портал, угоду про фінансування проекту "Гендерна рівність в національних реформи та встановлення миру і безпеки в Україні" підписали заступник генерального секретаря ООН, виконавчий директор програми «ООН Жінки» Фумзиле Мламбо-Нгкука і надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеція в Україні Мартін Хагстрем.

Проект передбачає бюджет в 5 млн євро і розрахований на чотири роки.

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Як наголошується, фінансування буде спрямовано на забезпечення комплексного національного механізму впровадження ґендерної рівності в галузевих реформах через підтримку роботи офісу урядового уповноваженого з питань гендерної політики, а також допомогу в реалізації національного плану дій "Жінки, мир, безпека".

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час церемонії підписання підкреслила, що пріоритетними завданнями проекту визначені моніторинг поточного стану гендерних питань в Україні та динаміка суспільних змін, реалізація пілотного проекту щодо запровадження посади радників у силових відомствах, підвищення інституційної спроможності та поліпшення координації роботи всіх структур, які повинні забезпечувати гендерну рівність.

«Ми розуміємо, що український народ не може самостійно впоратися з таким корінним реформуванням, яке передбачає зміну суспільної свідомості і руйнування гендерних стереотипів. Але ви не одні на цьому шляху, ми поруч і готові вам допомогти і підтримати вас», - зазначила заступник генсека ООН.

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Вона додала, що вважає інвестування в розвиток українського суспільства, яке здійснює уряд Швеції, одним з найбільш сталих та довгострокових, так воно забезпечує якісну зміну рівня життя наступних поколінь.