Українці у лютому забрали з банків $811,2 мільйонів

Валові міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в лютому 2009 року знизилися на 8,2%, або на 2,362 млрд. дол., - до 26,459 млрд. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому сьогодні на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за лютий становив 12 млрд. 981,7 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило мінус 1 млрд. 729,6 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками лютого становив 2 млрд. 932,6 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, - 754 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 2 млрд. 178,6 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) зменшилися за минулий місяць на 811,2 млн. дол., і на 27 лютого 2009 року становили 12 млрд. 233,4 млн. дол.

За даними НБУ, в січні 2009 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні підвищився щодо грудня 2008 року на 4,8%. Це відбулося за рахунок посилення номінального ефективного обмінного курсу гривні (3%) і перевищення інфляції в Україні зваженого показника інфляції по країнах - основних торгових партнерах (на 1,8 п.п.). При цьому зміцнення гривні спостерігалося відносно російського і білоруського рублів, угорського форинта, чеської крони і польського злотого.