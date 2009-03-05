Парламент звелів терміново врятувати від кризи заклади культури

Верховна Рада України затвердила невідкладні заходи з підтримки закладів культури в період економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 386 народних депутатів із 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з постановою, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування доручено в установленому порядку вжити невідкладних заходів для збереження існуючої мережі закладів культури: театрів, філармоній, клубних закладів, музеїв, бібліотек, архівів, художніх галерей (виставок), позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, кінотеатрів, організацій, що об’єднують професійні та аматорські колективи за різними напрямами всіх вікових груп тощо.

Крім того, парламент доручив не допускати виселення закладів культури з приміщень державної та комунальної власності, в яких вони працюють на умовах оренди, сприяти продовженню строків оренди, встановленню для них пільгової орендної плати; не скорочувати видатки на фінансування закладів культури, які повністю та/або частково утримуються за рахунок місцевих і державного бюджетів; сприяти залученню коштів благодійних організацій, меценатів та спонсорів до забезпечення в необхідних обсягах фінансування закладів культури.