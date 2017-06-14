Голова Житомирської ОДА Ігор Гундіч завтра перевірить хід ремонту доріг в Хорошевському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич завтра, 15 червня, відвідає Хорошівський район із робочою поїздкою.

Як повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, в рамках поїздки – огляд об’єктів, які будуються та реконструюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, хід ремонту доріг, а також представлення нового голови Хорошівської райдержадміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 12 червня призначив головою Хорошівської райдержадміністрації Житомирської області Галину Ширченко.

Попереднім керівником Хорошівської РДА був Сергій Хабаза, якого було звільнено з посади 9 грудня 2016 року. До призначення Ширченко виконувачем обов'язки голови Хорошівської РДА був перший заступник голови Віталій Римар.