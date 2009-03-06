Експерт прогнозує у квітні великі проблеми з оплатою за російський газ

У квітні поточного року проблеми НАК «Нафтогаз України» з оплатою спожитого у березні російського газу загостряться. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ.

Він нагадав, що минулого разу, в лютому, розрахунки за російський газ проходили за рахунок кредитних коштів, одержаних "Нафтогазом" від "Ощадбанку України". "Ощадбанк", у свою чергу, придбав у уряду держоблігації, і на аналогічну суму одержав рефінансування від Нацбанку під ці облігації. По суті справи, "Ощадбанк" продав Нацбанку ці облігації, таким чином, оплата російського газу минулого разу здійснювалася за рахунок коштів НБУ, – пояснив експерт, і додав: “Думаю, що суму, якої не вистачало, «Нафтогаз» і цього разу одержав саме таким чином”.

При цьому О.НАРБУТ зазначив, що в квітні з проведенням подібних трансакцій у НАК «Нафтогаз України» можуть виникнути великі складнощі. «Так чи інакше, можливості НБУ з купівлі держоблігацій не безмежні. Крім того, всі ліміти кредитування "Ощадбанком" на одного позичальника відносно «Нафтогазу» вже перевищені», – зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому 2009 року російський газ. «Ми завершили розрахунки з «Газпромом» за лютий», – повідомив начальник Управління зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, додавши, що сума становила близько 360 млн. дол.

Згідно із контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за місяцем поставки. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Усього в 2009 році НАК "Нафтогаз України" повинен сплатити 14,4 млрд. дол.