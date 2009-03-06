Суд лише на 5 діб може заборонити слідчі дії СБУ

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що суд може лише на 5 діб заборонити СБУ проводити слідчі дії у кримінальній справі стосовно посадовців НАК «Нафтогаз України».

Про це він сказав виступаючи в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

М.ОНІЩУК зауважив, що СБУ, відповідно до українського законодавства, мала всі підстави вести слідство.

Водночас він зазначив, що інша сторона, яка вважала, що її права порушені, мала право звернутись до суду, зокрема, в даному випадку до Шевченківського районного суду м. Києва, і оскаржити порушення кримінальної справи.

«Суд має право після отримання такої заяви на 5 діб зупинити проведення будь-яких слідчих дій в якості забезпечення такої заяви. Таким чином, за спливом 5 діб суд має дати оцінку того, що була порушена справа підставно (чи були підстави для порушення кримінальної справи – УНІАН) чи ні», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас, реагуючи на слова першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про те, що судове засідання за позовом “Нафтогазу” призначене на 16 чи 17 березня, М.ОНІЩУК зауважив, що це є порушення кримінального процесу, і будь-який апеляційний суд або прокурор може оскаржити таке рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 5 березня.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ у присутності бійців спецпідрозділу “Альфа” проводили слідчі дії в рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи. 5 березня слідчі СБУ також проводили слідчі дії у приміщенні «Укртрансгазу».

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.