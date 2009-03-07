870 школярів у Києві перебувають за межею "пішохідної доступності"

Київська міська рада затвердила програму «Шкільний автобус» на 2009-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради з метою забезпечення регулярного та безпечного перевезення до місць навчання і до домівок учнів, які знаходяться за межею пішохідної доступності до навчальних закладів.

Я зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні у Києві в зв’язку з розширенням його меж з огляду на нове будівництво, встановлено, що 870 учнів середніх загальноосвітніх шкіл та 338 учнів в школах-інтернатах та дитячих будинках перебувають за межею пішохідної доступності.

Прийнятою програмою передбачається, що Київська міська держадміністрація разом з районними адміністраціями та Управлінням ДАІ ГУ МВС України в Києві розробить і затвердить спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення школярів. У свою чергу “Київпастранс” повинен забезпечити автобусами ті маршрути, що будуть відкриті згідно з програмою «Шкільний автобус».

Заплановано, що в поточному році на таких спецмаршрутах вже працюватимуть 5 автобусів. Як експеримент з організації перевезення учнів програму буде впроваджено у 2009 році у Деснянському та Оболонському районах.

Загальна вартість програми на 2009-2012 роки становить 4,9 млн. грн. На поточний рік необхідно 491 тис. грн.

Згідно з документами, станом на 2009 рік необхідність в програмі «Шкільний автобус» потребують 4 школи, у яких відсоток дітей, які перебувають за межею пішохідної доступності, становить від 12 до 53% від загальної кількості учнів: ЗОШ №№ 23, 180, 246 (Деснянський район), ЗОШ №104 (Оболонський район) та три школи-інтернати – санаторна школа-інтернат №19 (Подільський район), спецшкола-інтернат №15 та №16 (Святошинський район).