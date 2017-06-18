Поліція затримала сімох противників Маршу рівності в Києві

Поліція затримала 7 осіб, які порушували громадських порядок у центрі Києва. Затримані - противники "Маршу рівності". Про це заявив глава патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, передає "112 Україна".

"Затримали 7 осіб, відвезли в райуправління. Повідомлень про постраждалих у нас поки немає, будемо перевіряти", - заявив Зозуля.

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У той же час, як заявив представник "Правого сектора" кореспонденту "112 Україна", затримали 10 осіб, серед яких "депутат міськради Києва Назаренко. Ми вважаємо, що це перевищення службових повноважень".

Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без провокацій.