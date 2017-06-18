"Океан Ельзи" на концерті у Львові вшанували Кузьму (відео, фото)

17 червня на стадіоні "Арена Львів" група "Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком зіграла останній концерт світового туру.

Під час концерту Святослав Вакарчук заспівав пісню лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка, який загинув у жахливій аварії в лютому 2015 року.

Стадіон спалахнула тисячами вогнів, всі підспівували Вакарчуку пісню Кузьми "Мовчати".

Відео опубліковане на офіційній сторінці "Океан Ельзи" в Facebook.