У Хмельницькій області посадовець облради погорів на хабарі в 50 тисяч доларів
Вказану суму чиновник вимагав за збереження керівника комунального підприємства на посаді.
У понеділок, 19 червня, у Хмельницькій області працівники Департаменту захисту економіки, територіального підрозділу в Хмельницькій області Нацполіції та Національного антикорупційного бюро України при отриманні 50 тис. дол. хабара затримали посадовця обласної ради.
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Як повідомляє Департамент комунікації НПУ, посадовця було затримано у приміщенні його власного готелю.
Встановлено, що зазначену суму коштів посадовець вимагав за залишення керівника комунального підприємства на посаді, продовження договору на роботу, позитивні висновки комісії щодо перевірки стану будівництва об'єкту, а також продовження фінансування капітального будівництва на суму понад 23 млн грн.
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За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.