Нардеп помірявся "парадами" з ЛГБТ: показав знімок з напівоголеними помічницями (фото)

Народний депутат Верховної ради України від Радикальної партії Ігор Мосійчук виступив за традиційні цінності і сім'ю і опублікував знімок в компанії чарівних дівчат. Фотографія з'явилася на сторінці нардепа в Facebook.

"У завершенні вчорашньої теми. Я і мій парад! Ми за традиційні цінності і сім'ю", - зазначив він.

Компанія з 9 дівчат обступила Ігоря Володимировича. Деякі дівчата в купальних костюмах. На задньому фоні - басейн.

Судячи по зазначеним у Facebook персоналій, на фото поруч з Мосийчуком - переважно, помічниці нардепа з Радикальної партії. Це Ольга Виноградова, Дарина Бондаренко, прес-секретар Олега Ляшка Ярослава Пугачова, фотограф Анна Сінник, а також члени сім'ї радикала, пише "Страна.ua".

Нагадаємо, що народний депутат з "Радикальної партії" Ігор Мосійчук одружився втретє. Його дружиною стала 34-річна одеситка Владлена Карпенко, яка працювала колись помічницею Мосійчука.

У партії Ляшка виступили проти ЛГБТ-параду в Києві.