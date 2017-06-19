Генштаб показав масштабні навчання ВДВ (відео)

На відео показано бойові стрільби та десантування.

Генеральний штаб опублікував відео масштабних навчань однієї із бригад ВДВ. Відео опубліковано на YouTube-каналі Генштабу. Зокрема, на відео показано бойові стрільби, десантування, багатокілометрові марші та подолання різних перешкод. Читайте такожНа польсько-литовському кордоні вперше пройшли військові навчання НАТО з протидії агресії РФ «…десантники здійснили в ході багатоденних бригадно-тактичних навчань, котрі поетапно відбуваються на кількох військових полігонах. До навчань також задіяні армійська, транспортна та штурмова авіація ЗС України», - йдеться в описі до ролика.

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