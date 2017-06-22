Біля Верховної Ради активісти з собаками вимагали кари для убивць тварин (фоторепортаж)

Біля будівлі Верховної Ради України відбувається мітинг на підтримку законопроекту про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин, реєстр. ном. 5119-1), повідомляє РБК-Україна.

Читайте також

Мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за знущання над кошенятами

В акції беруть участь кілька десятків активістів. Люди тримають в руках плакати із закликами до народних депутатів підтримати законопроект і фотографіями вбитих тварин. Учасники акції скандують "Депутати, захистіть тварин", "Україна без шкуродерів" і "5119-1".

"Законопроект 5119-1 має на меті посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їхнє мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища в суспільстві", - йдеться в пояснювальній записці до документа. ВРУ прийняла законопроект 5119-1 в першому читанні в квітні.