На Київщині чоловік на очах доньки викинув з третього поверху лабрадора

На Київщині судитимуть чоловіка, який на очах своєї доньки викинув з вікна 7-місячного собаку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який заради помсти дружині, в присутності своєї малолітньої дитини, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 18 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», вчинив знущання над власною твариною із застосуванням жорстоких методів.

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Встановлено, що чоловік, перебуваючи у квартирі разом із 12-річною донькою, схопив лабрадора за нашийник та викинув з балкону 3-го поверху.

Цуценя отримало діафізарний перелом у дистильованому відділі правої стегнової кістки та підвивих критово-поперекового зчленування.

Києво-Святошинська прокуратура чоловіку повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 (знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчиненому із застосуванням жорстоких методів у присутності малолітнього) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років.

Обвинувальний акт затверджено процесуальним керівником та скеровано до суду для розгляду по суті.