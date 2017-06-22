Дні Словенії пройдуть в Харкові

Про це домовилися посол Словенії Наташа Прах і перший віце-мер Ігор Терехов під час зустрічі в міськраді, передає "Дозор". «Вже стільки років ми успішно тісно співпрацюємо з Харковом. Тому ми бачимо Харків як місто, яке нам близьке, з яким склалися хороші бізнесові зв'язки», - каже посол Словенії в Україні Наташа Прах.

Читайте такожУ Харкові з'явилася ще одна композиція "Ми любимо Харків" (фото, відео)В рамках Днів Словенії, крім культурних заходів, іноземці налаштовані показати харків'янам свій національний колорит. Також в Харкові відбудеться і масштабний бізнес-форум, присвячений співробітництву в економіці, екології, туризмі, промисловості і бізнесі.

«Наше бажання показати словенським інвесторам, словенським підприємцям, що сюди можна приходити, що тут можна працювати. Що умови для інвесторів і бізнесу значно покращилися, що дійсно є бізнес-середовище, де компанії можуть спокійно і успішно працювати. І цей меседж ми весь час в Словенії доносимо до наших підприємців», - повідомляє посол Словенії.

Ігор Терехов пообіцяв повне сприяння міської влади в проведенні Днів Словенії. Він підкреслив, що Харків завжди відкритий для міжнародних партнерів.