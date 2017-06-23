У КМДА пояснили переваги обраного проекту реконструкції Шулявського мосту

Проект реконструкції Шулявського мосту нарешті затверджено. Про це заступник голови Київської адміністрації Олександр Спасибко заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня», яке було опубліковано 22 червня. Чиновник підкреслив, що проект реконструкції транспортної розв'язки експерти — члени Містобудівної ради обрали одноголосно. Основні його переваги такі: термін будівельних робіт першої черги займе всього один рік, проспект Перемоги повністю перекриватися не буде, вартість реалізації найменша з усіх запропонованих проектувальниками варіантів.

Читайте такожГоловний архітектор Києва розповів, за якими критеріями був обраний проект реконструкції Шулявського мосту

«За попередніми оцінками, варіант, який схвалили фахівці містобудівної ради, буде коштувати 400 мільйонів гривень. Чималі гроші, але це кошти, прийнятні для міста. Інші варіанти були значно дорожче: до 1,5 мільярда гривень. Різниця в мільярд – це до 10 дитячих садків або 5 шкіл», — говорить в інтерв'ю Олександр Спасибко.

За його словами, в умовах обмеженого фінансування керівництво міста зобов'язане збалансовано і максимально ефективно розподіляти кошти, щоб «мати можливість працювати в декількох напрямках і в першу чергу на благо киян».

«Проект розв'язки, який одноголосно обраний і рекомендований членами секції містобудівної ради, розрахований на 1 рік реалізації. Інші проекти передбачають близько 3 років на будівництво розв'язки. Ви уявляєте, якщо на проспекті Перемоги протягом 3 років будуть вестися будівельні роботи? Для команди Віталія Кличка комфорт і безпеку киян в пріоритеті», — продовжує заступник голови Київської адміністрації.

Реконструкція передбачає розширення моста з п'яти до восьми смуг з добудовою з'їздів заїздів з боку цеху заводу «Більшовик». Що стосується альтернативного проекту інженера Віктора Петрука, який активно обговорюється в соціальних мережах, то його доцільність чиновник прокоментував так.

«Цей проект розглядали на секції містобудівної ради. Щоб розвіяти всі сумніви, потрібно уточнити кілька моментів: цей варіант не відповідає Закону України «Про дорожній рух» та ПДД України забороняє або не передбачає лівоповоротний рух по колу. Більш того, в проекті абсолютно не врахована ситуація з комунікаціями. У разі реалізації цього варіанту, якщо б навіть були змінені правила дорожнього руху, практично нікуди перекладати мережі. Автором не запропоновано, як комунікації перекладати в даній ситуації. І найцікавіше, що такої розв'язки немає ніде в світі. Це свого роду експеримент, і буде він позитивним чи негативним, складно передбачити», — вважає Олександр Спасибко.

Також важливо, що проект Віктора Петрука розрахований на 3 роки робіт і його вартість – 1,5 мільярда гривень. Таким чином, він більш тривалий і дорогий, ніж затверджений проект.