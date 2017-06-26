Україну на конкурсі "Новая Волна" в Сочі представить співак з РФ

Україна братиме участь у російському пісенному конкурсі "Новая волна", однак її буде представляти артист, що живе в Росії.

Це - Артем Іванов (ISAAK), соліст групи "Інь-Ян", проживає в РФ вже давно.

Іванов – уродженець Черкас, а в Москву приїхав у 2002 році заради участі у «Фабриці зірок-7» «Первого канала», продюсером якої був Костянтин Меладзе (до речі, в ній же тоді брала участь і Анастасія Приходько). Пізніше Іванов разом з іншими учасниками російської «Фабрики-7» увійшов до складу групи «Інь-Янь», яку продюсував той же Меладзе, пише "Медіаняня".

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Загалом, в Росії Іванов живе в цілому 15 років, а група «Інь Янь» - колектив відомий, проте як окрема творча одиниця ISAAK для широкої публіки в Україні поки не відкрився.

«В Україні мені працюється чудово. Настільки ж прекрасно, як і в Москві. Можливо, з тієї причини, що я не знайомий і не бажаю бути знайомим з людьми, на чиїй совісті цей конфлікт, – заявляє нинішній представник України на «НВ». – І з одного, і з іншого боку. Я – громадянин України, який живе в Росії. І в Україні – теж (у мене тут дім). І там, і там відчуваю себе цілком комфортно».

«Новая Волна» цього року пройде в Сочі з 8 по 14 вересня.