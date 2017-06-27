20 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН прибули на окуповану частину Донбасу

ООН направила на окуповану частину Донбасу 20 вантажівок з товарами медичного призначення. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає 112.ua.

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"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідували 20 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем", - йдеться в повідомленні.

У вантажівках - товари медичного призначення загальною вагою понад 241 тонну.

Допомога була направлена від Світової продовольчої організації ООН та Представництва верховного комісара ООН в справах біженців.

Наприкінці травня ООН направила на непідконтрольну територію Донбасу 15 вантажівок з продуктовими наборами.