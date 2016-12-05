В Україні через конфлікт на Донбасі понад 3,8 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги - ООН

Про це йдеться у Плані гуманітарного реагування для України на 2017 рік, про запуск якого повідомляється на веб-сайті Представництва ООН в Україні.

«Гуманітарна група країни у співпраці з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України сьогодні проводять запуск Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік та звертаються до донорів з проханням виділити 214 млн дол. США для реагування на найнагальніші потреби близько 2,6 млн осіб з найуразливіших категорій населення з понад 3,8 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги», - сказано у повідомленні.

У Представництві ООН в Україні зауважують, що гуманітарні операції на суму 127 млн дол. США були визначені як критично важливі. Раннє фінансування має вирішальне значення для забезпечення своєчасного надання життєво необхідної допомоги у різних сферах, зокрема, для підготовки до зими та інших заходів, що залежать від фактору сезонності.

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«Зважаючи на безліч кризових ситуацій, що виникають по всьому світові, конкуренція за фінансування стає все більш запеклою. Людські страждання, спричинені конфліктом у східній Україні, мають залишатися пріоритетом. Згідно з проведениими гуманітарними оцінками, кількість людей, які потребують допомоги, збільшилася на 700 тис. у порівнянні із Планом гуманітарного реагування 2016 року. За більш ніж 30 місяців конфлікту люди вичерпали свої заощадження та здатність долати труднощі. Призупинення виплат соціальної допомоги та пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у 2016 році додатково погіршило ситуацію у сфері захисту в Україні», - наголошується у повідомленні.

План гуманітарного реагування для України на 2017 рік включає 94 проекти, запропоновані 45 організаціями, в тому числі 35 національними та міжнародними неурядовими організаціями та 10 агентствами ООН. Більше 42 млн дол. США необхідно для фінансування проектів захисту, 33,8 млн дол США – для проектів у сфері житлової та непродовольчої допомоги та 26 млн дол. США – для забезпечення доступу до безпечної питної води та санітарних послуг.

«У травні 2017 року розпочнеться четвертий рік конфлікту. Гуманітарні партнери щосили намагаються задовольнити нагальні потреби людей у цьому майже непомітному конфлікті. Водночас існує можливість для більш впевненого руху у напрямку відновлення, зокрема, на підконтрольних Уряду територіях. Термінові дії в обох напрямках мають вирішальне значення для задоволення реальних потреб, викликаних конфліктом», – сказав координатор системи ООН/гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Вокер.

За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадима Черниша, в координації з міжнародними організаціями План гуманітарного реагування на 2017 рік допоможе забезпечити найнеобхідніші потреби людей, які проживають як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду України території.