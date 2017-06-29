39% читачів УНІАН підтримують введення візового режиму для росіян – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 39% наших читачів підтримують введення візового режиму для громадян Російської Федерації під час в’їзду на територію України.

Водночас 13% читачів відповіли, що росіяни мають їздити до України за біометричними паспортами, аналогічно до того, як українці тепер їздять до країн Євросоюзу, а 6% респондентів підтримали ідею з попередньою реєстрацією громадян Росії на спеціальному сайті перед поїздкою.

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При цьому 12% опитаних заявили, що росіянам взагалі потрібно заборонити в’їзд до України в умовах триваючої російської військової агресії щодо нашої країни.

Ще 30% респондентів обрали варіант «Какие такие визы? Мы ж один народ!».

Загалом в опитуванні взяли участь більше тисячі читачів УНІАН.

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Зазначимо, розмови про введення візового режиму з РФ в Україні активізувалися з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. Зокрема, за таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов.

Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією. Верховна Рада мала розглядати це питання 6 жовтня 2016 року, однак до нього так і не дійшли через відсутність згоди між фракціями парламенту.

Пізніше це питання піднімалося неодноразово, однак до реальних дій так і не доходило. При цьому озвучувалися й інші варіанти контролю переміщення росіян через кордон з Україною.

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Зокрема, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловлювався за створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну.

Крім цього, після введення безвізу для громадян України з ЄС пропонувалося запровадити синхронні заходи по відношенню до росіян, щоб вони могли потрапляти до України лише за біометричними паспортами.

27 червня 2017 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що український парламент може розглянути питання введення візового режиму із Російською Федерацією наступного пленарного тижня – 11-14 липня.