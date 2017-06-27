Який варіант пропуску громадян Росії до України ви підтримуєте? – опитування УНІАН

27 червня 2017 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що український парламент може розглянути питання введення візового режиму із Російською Федерацією наступного пленарного тижня – 11-14 липня.

Оскільки останнім часом обговорювалися кілька альтернативних варіантів пропуску росіян до України, УНІАн вирішив поцікавитися у своїх читачів, який варіант пропуску громадян Росії вони підтримують.

Зазначимо, розмови про введення візового режиму з РФ в Україні активізувалися з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. Зокрема, за таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов.

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Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією. Верховна Рада мала розглядати це питання 6 жовтня 2016 року, однак до нього так і не дійшли через відсутність згоди між фракціями парламенту.

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Пізніше це питання піднімалося неодноразово, однак до реальних дій так і не доходило. При цьому озвучувалися й інші варіанти контролю переміщення росіян через кордон з Україною.

Зокрема, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловлювався за створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну.

Крім цього, після введення безвізу для громадян України з ЄС пропонувалося запровадити синхронні заходи по відношенню до росіян, щоб вони могли потрапляти до України лише за біометричними паспортами.