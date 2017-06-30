Порошенко відхилив петицію про скасування заборони Вконтакте

Президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію щодо скасування блокування "ВКонтакте", яку підписали 25 359 людей з 25 тисяч необхідних.

Президент вважає "неможливим" підтримання петиції, йдеться на сайті глави держави.

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За його словами, заборонені в Україні "ВКонтакте" та Mail.ru "широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України та її громадян". Ці компанії сприяють спецслужбам Росії у збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом – персональних даних та особистого листування громадян України.

Президент переконаний, що контент цих ресурсів спрямований на "намагання маніпулювати суспільною свідомістю через поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації, сприяння присутньому, на жаль, в Україні протестному антиукраїнському потенціалу, втягненню його в антинародні акції та масові заворушення".

Також Порошенко заявив, що групами компаній "Mail.ru Group" та "Яндекс" здійснюються активні заходи щодо блокування діяльності українських рекламних компаній в мережі інтернет та монополізації ринку онлайн-сервісів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування низки ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня