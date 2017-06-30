Порошенко відхилив петицію про скасування заборони Вконтакте

05:54, 30 червня 2017
Суспільство
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Заборонені в Україні "ВКонтакте" та Mail.ru "широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди

Ілюстрація REUTERS

Президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію щодо скасування блокування "ВКонтакте", яку підписали 25 359 людей з 25 тисяч необхідних.

Президент вважає "неможливим" підтримання петиції, йдеться на сайті глави держави.

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За його словами, заборонені в Україні "ВКонтакте" та Mail.ru "широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України та її громадян". Ці компанії сприяють спецслужбам Росії у збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом – персональних даних та особистого листування громадян України. 

Президент переконаний, що контент цих ресурсів спрямований на "намагання маніпулювати суспільною свідомістю через поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації, сприяння присутньому, на жаль, в Україні протестному антиукраїнському потенціалу, втягненню його в антинародні акції та масові заворушення".

Також Порошенко заявив, що групами компаній "Mail.ru Group" та "Яндекс" здійснюються активні заходи щодо блокування діяльності українських рекламних компаній в мережі інтернет та монополізації ринку онлайн-сервісів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування низки ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня

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Теги: #російські соцмережі#заборона ВКонтакте в Україні