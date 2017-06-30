В Одесі суд залишив у СІЗО підозрюваного в організації викрадення нардепа Гончаренка

В Одесі суд відмовився змінити запобіжний захід, залишивши в СІЗО підозрюваного в організації викрадення в лютому депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, Апеляційний суд Одеської області сьогодні розглянув питання про запобіжний захід одному з підозрюваних у провадженні - Олександру Кушнарьову, який є депутатом Лиманської райради Одеської області від «Опозиційного блоку».

Адвокат наполягав на домашньому арешті, аргументуючи тим, що його підзахисний не зможе вплинути на хід слідства, а обвинувачення нібито не довело причетності Кушнарьова до організації викрадення.

Представник обвинувачення вимагав залишити без зміни постанову Приморського районного суду Одеси - про тримання під вартою. На його думку, в разі виходу з СІЗО підслідний може втекти на тимчасово окуповану територію України або до Російської Федерації.

Заслухавши доводи сторін, суд залишив підозрюваного під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2017 року з'явилася інформація, що в Одесі викрали Гончаренка. Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинного угруповання, яке планувало викрадення і завдання каліцтв Гончаренку.

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За даними прокурора Одеської області Олега Жученка, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов - батько одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність у регіоні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники мали намір завдати Гончаренкові тяжких тілесні ушкоджень - спотворити обличчя кислотою і роздробити молотком суглоби на колінах. Ще одним учасником злочинного угруповання є колишній український військовий, який недавно одержав громадянство РФ.

У лютому Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обом підозрюваним в організації викрадення Гончаренка.

26 червня Апеляційний суд Одеської області змінив запобіжний захід на домашній арешт одному з підозрюваних.

27 червня активісти зірвали судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Кушнарьову. До суду прийшли активісти, які публічно висловили недовіру колегії суддів, яка розглядає матеріали провадження (Наталія Гридіна, Олександр Потанін, Віталій Мандрик). Засідання було перервано і відкладено.