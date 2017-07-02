Перевірки після отруєння суші: у Києві третину кафе зобов'язали припинити роботу для усунення недоліків

Кількість хворих на гостру кишкову інфекцію у столиці збільшилась до 34 осіб.

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Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві, згідно з даними лабораторних досліджень, можливим етіологічним фактором є збудник сальмонельозу.

Також у відомстві зазначили, що 1 липня у зв’язку з реєстрацією у місті випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, пов’язані із вживанням їжі у закладах громадського харчування, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби перевірили такі заклади.

«Основною метою було дослідити санітарний стан приміщення, чи підтримується в чистоті, робочому стані поверхня обладнання, що контактує із харчовими продуктами, утримується в непошкодженому стані, легко чиститься, дезінфікується, зроблена з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів. Також моніторили наявність медичних книжок у персоналу закладу», - йдеться у повідомленні.

При виявлені порушень санітарного законодавства суб’єктам господарювання надавалися консультації щодо їх усунення.

За рекомендаціями спеціалістів Головного управління 30% закладів громадського харчування тимчасово припинили свою діяльність для проведення санітарних заходів та усунення недоліків.

Як повідомляв УНІАН, у червні у Києві зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дорослих і дітей, було зареєстровано 8 випадків захворювання на ботулізм, що пов’язані з вживанням в’яленої риби.

Крім того, наприкінці червня зареєстровані випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов’язану із вживанням харчових продуктів у ТОВ «Суші Ленд». Станом на 29 червня у столиці після вживання суші захворіло 24 особи, з них 20 осіб були госпіталізовані.