У Харкові пройшов велопарад "Дівчата з косичками" (фото)

У Харкові сьогодні, 2 липня, пройшов шостий жіночий велопарад, який цього року проводили під слоганом «Дівчатка з косичками».

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Про це повідомляють організатори акції на своїй сторінці в Facebook.

«Кожен рік ми створюємо нову тему для того, щоб якомога більше дівчат дізналося, що велосипед - це прекрасний транспорт, і на ньому не обов'язково їздити в спортивному одязі. Цього року ми вирішили, що фантазувати на тему костюмів будуть «Дівчата з косичками», - зазначили організатори.

Також для учасників велопараду провели майстер-класи з танців, стретчінгу, пілатесу, акторської майстерності та китайського живопису.