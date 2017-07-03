У Києві кількість хворих на гостру кишкову інфекцію збільшилася до 38 людей

У Києві станом на 3 липня кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію становить 38 випадків. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«У персоналу закладу громадського харчування та у 7 пацієнтів виділена однотипова сальмонела S.enteritidis групи D. Отримані дані щодо виділення з об’єктів навколишнього середовища бактерій групи кишкової палички, що свідчить про порушення санітарно-гігієнічних вимог на суб’єкті ТОВ «Суші Ленд», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на іншому суб’єкті ТОВ «Суші Лайф», де зареєстровано 1 випадок захворювання, також виявлені порушення санітарного законодавства.

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Держпродспоживслужба в м. Києві видала розпорядження щодо тимчасового припинення роботи даного суб’єкта.

У результаті моніторингу 83 столичних закладів громадського харчування, у 79 закладах (78%) виявлено порушення ветеринарно-санітарного та санітарного законодавства.

«28 суб’єктів господарювання (близько 30%) припинили свою роботу для проведення санітарного дня, ремонтних робіт, заміни обладнання тощо», - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у червні у Києві зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дорослих і дітей, було зареєстровано 8 випадків захворювання на ботулізм, що пов’язані з вживанням в’яленої риби.

Крім того, наприкінці червня зареєстровані випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов’язану із вживанням харчових продуктів у ТОВ «Суші Ленд».