У Києві СБУшник заправився талонами на бензин, які вилучив під час обшуку

Київський підприємець Інна Муравйова заявила, що співробітник СБУ, який був присутній при обшуку в її компанії і вилучив у неї техніку, гроші, талони на бензин, потім цими талонами заправив свій власний автомобіль.

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На своїй сторінці у Facebook Інна опублікувала відео з заправки, на якому, за її словами, співробітник спецслужби заправляє свій автомобіль вилученими у неї талонами. Муравйова стверджує, що у неъ є документ від WOG, який підтверджує, що талони її.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень.