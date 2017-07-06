У Києві СБУшник заправився талонами на бензин, які вилучив під час обшуку
13:27, 06 липня 2017Суспільство
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Київський підприємець заявляє, що співробітник СБУ, який був присутній при обшуку в її компанії і вилучив у неї техніку, гроші, талони на бензин, а потім цими талонами заправив свій власний автомобіль.
При обшуку у київського підприємця вилучили техніку, гроші й талони на бензин / apostrophe.com
Київський підприємець Інна Муравйова заявила, що співробітник СБУ, який був присутній при обшуку в її компанії і вилучив у неї техніку, гроші, талони на бензин, потім цими талонами заправив свій власний автомобіль.
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На своїй сторінці у Facebook Інна опублікувала відео з заправки, на якому, за її словами, співробітник спецслужби заправляє свій автомобіль вилученими у неї талонами. Муравйова стверджує, що у неъ є документ від WOG, який підтверджує, що талони її.
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