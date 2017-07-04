У центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень - ЗМІ
17:47, 04 липня 2017Інциденти
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Розбійний напад стався біля банківської установи, коли двоє невідомих у медичних масках на обличчі бризнули чоловікові в обличчя сльозогінним газом з балончика і забрали сумку з грошима.
У столиці введено план "Перехоплення" / УНІАН
У Подільському районі напали в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 млн грн. Про це повідомляє "Еспрессо".
Розбійний напад стався біля банківської установи, коли двоє невідомих у медичних масках на обличчі бризнули чоловікові в обличчя сльозогінним газом з балончика і забрали сумку з грошима у розмірі 2,4 млн грн.
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Після цього нападники втекли на автомобілі Infiniti.
У столиці введено план "Перехоплення" з розшуку та затриманню злочинців.
Як повідомляв УНІАН, під Харковом зловмисники підірвали банкомат і викрали понад 430 тисяч гривень.
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