У центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень - ЗМІ

У Подільському районі напали в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 млн грн. Про це повідомляє "Еспрессо".

Розбійний напад стався біля банківської установи, коли двоє невідомих у медичних масках на обличчі бризнули чоловікові в обличчя сльозогінним газом з балончика і забрали сумку з грошима у розмірі 2,4 млн грн.

Читайте такожУ Києві викрили банду, яка "викрала" та перепродала 31 квартиру (відео)

Після цього нападники втекли на автомобілі Infiniti.

У столиці введено план "Перехоплення" з розшуку та затриманню злочинців.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом зловмисники підірвали банкомат і викрали понад 430 тисяч гривень.