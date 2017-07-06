У Житомирі реалізують соціальний проект з підтримки жінок та дітей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні

У Житомирі реалізують проект «Соціальна підтримка жінок та дітей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з 6 по 9 липня у Житомирі діятиме проект «Соціальна підтримка жінок та дітей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні», зокрема, вперше відбудеться майстер-клас з бойових мистецтв для дружин учасників АТО.

Майстер-клас проводитимуть тренери з Польщі. Даний проект зорієнтований на соціальну та психологічну підтримку жінок та ознайомлює із методами самооборони, спрямованими на запобігання фізичному насильству.

Захід проходитиме у приміщенні Міського культурно-спортивного центру за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 104/1.

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Організатори також запросили представників засобів масової інформації для участі у медіа-годині, яку проведуть 7 липня о 12:00 у приміщенні Житомирського міського культурно-спортивного центру.

Організатори проекту - ГО «Воскресіння» , Волонтерський психолого-консультативний центр «Фенікс».