Дорожники планують у грудні завершити ремонт дорожнього покриття на південному обході Житомира

Дорожники планують у грудні завершити ремонт окремої ділянки дорожнього покриття на південному обході Житомира, повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, в області триває ремонт автодоріг, зокрема, підрядники ремонтують дорожнє покриття на південному обході Житомира.

В ОДА уточнили, що йдеться про капремонт автомобільної дороги державного значення Т -0614 «Глибочиця - Станишівка через Калинівку, Клітчин» (на ділянці км 0+ 000 - км 2 + 184).

«Триває капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення «Глибочиця – Станишівка» через Калинівку та Клітчин на так званому «південному обході» Житомира. На окремій ділянці цієї автодороги через ремонт дорожнє покриття повністю розібране», - сказано у повідомленні.

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За словами начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Романа Крисюка, «на даному етапі дорожнє покриття повністю розібране, проводяться роботи з подрібнення бетонних плит. Пройдено відстань у 600 метрів. Роботи на об’єкті виконує підрядна організація, що займається ремонтом автодоріг, це - ПП «Автомагістраль».

Загальна вартість цих робіт складає 34,5 млн грн. Роботи почалися в червні, рух на ділянці, що ремонтується, планують відновити у грудні.

Нагадаємо, на Житомирщині цьогоріч продовжаться роботи з розвитку мережі доріг загального користування області. Йдеться про будівництво та реконструкцію ряду доріг області - так званого «північного обходу» Житомира. Також мова йде про ремонт автодороги «Глибочиця - Станишівка» через Калинівку та Клітчин, про ремонт дорожнього полотна та влаштування освітлення на окремих ділянках дороги М-21 «Житомир-Могилів-Подільський», тощо.