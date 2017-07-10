"Ну, а Івана щоб всі ненавиділи": Дорн знову вибухнув віршами, заговорив про "патріотів лукавих" (відео)
Іван Дорн під час фестивалю в Маріуполі прочитав вірш.
Під час виступу на фестивалі MRPL City у Маріуполі Іван Дорн прочитав вірш, присвячений останнім подіям у його житті, очевидно, критиці його висловлювань й скасуванню концертів.
Читайте також"Ванюша б'є у барабанчик, каже, що твіти всі в л**ні": соцмережі відреагували на виправдальний вірш Дорна (відео)
Відео з виступу артиста було опубліковано на сторінці Mrpl.city у Facebook.
Нижче наводимо вірш співака без змін:
Как бы не врали и сколько б не сыпали
Пыль в глаза всем доверчивым зрителям,
Чтобы потом эти зрители тыкали
В меня пальцами так укоризненно.
Сколько б они не старались подкидывать
Всяких про нас новостей в телевизоре,
Чтобы у них были рейтинги дикие
Ну а Ивана чтоб все ненавидели.
Как бы все те патриоты лукавые,
Что нарекают меня здесь предателем,
Не угрожали мне громкой расправою
С помощью пъяных за деньги орателей.
Мы не уйдем, ведь они ошибаются,
Явно считают, что мы с вами глупые,
Кто-то решит, что у них получается,
Но я свободно стою в Мариуполе.
Вижу напротив людей своих преданных
Так же, как я, весьма озабоченных
Не настоящими горькими бедами
А светлым будущим в первую очередь.
Пусть нас боятся вокруг провокаторы
Мы не боимся, как думают многие…
Шкалят от ужаса все индикаторы,
Когда ревут голоса наши звонкие.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, у якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.