"Ну, а Івана щоб всі ненавиділи": Дорн знову вибухнув віршами, заговорив про "патріотів лукавих" (відео)

Під час виступу на фестивалі MRPL City у Маріуполі Іван Дорн прочитав вірш, присвячений останнім подіям у його житті, очевидно, критиці його висловлювань й скасуванню концертів.

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Відео з виступу артиста було опубліковано на сторінці Mrpl.city у Facebook.

Нижче наводимо вірш співака без змін:

Как бы не врали и сколько б не сыпали

Пыль в глаза всем доверчивым зрителям,

Чтобы потом эти зрители тыкали

В меня пальцами так укоризненно.

Сколько б они не старались подкидывать

Всяких про нас новостей в телевизоре,

Чтобы у них были рейтинги дикие

Ну а Ивана чтоб все ненавидели.

Как бы все те патриоты лукавые,

Что нарекают меня здесь предателем,

Не угрожали мне громкой расправою

С помощью пъяных за деньги орателей.

Мы не уйдем, ведь они ошибаются,

Явно считают, что мы с вами глупые,

Кто-то решит, что у них получается,

Но я свободно стою в Мариуполе.

Вижу напротив людей своих преданных

Так же, как я, весьма озабоченных

Не настоящими горькими бедами

А светлым будущим в первую очередь.

Пусть нас боятся вокруг провокаторы

Мы не боимся, как думают многие…

Шкалят от ужаса все индикаторы,

Когда ревут голоса наши звонкие.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, у якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.