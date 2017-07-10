На Житомирщині знищили 5 боєприпасів часів минулих війн

10 липня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила 5 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Усі знахідки виявлено у Коростенському районі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Житомисрькій області.

9 липня поблизу села Горщик місцевий житель, збираючи гриби у лісі, натрапив на боєприпаси. Фахівці ДСНС ідентифікували знахідки як 2 артилерійські снаряди калібром 120 мм.

Ще одне повідомлення цього ж дня надійшло із села Ушиця. Там чоловік на окраїні населеного пункту побачив у лісосмузі біля дерева невідомі предмети. Про це селянин сповістив до Служби порятунку «101».

Знахідками виявилися 2 артилерійські снаряди калібром 105 мм та 82 – міліметрова мінометна міна. Фахівці припускають, що місцеві шукачі металу відшукали боєприпаси, але не змогли здати їх у металобрухт, тому й залишили деінде.