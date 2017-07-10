У Росії хочуть дозволити публічно зрікатися українського громадянства - росЗМІ

У Росії до засідання комітету із законодавства 11 липня повинна з'явитися поправка, яка дозволяє жителям України, що не можуть отримати довідку про вихід з громадянства цієї країни для вступу до громадянства РФ, офіційно публічно зрікатися його.

Ведеться дискусія й про порядок складання присяги: її мають складати до чи після отримання паспорта громадянина РФ, чи документ видаватиметься під час урочистої клятви, передає "КоммерсантЪ".

За інформацією Ъ, законопроект буде винесений на засідання комітету 11 липня. Він може бути скоригований. Зокрема, йдеться про те, в який момент новий громадянин РФ буде отримувати паспорт — до або після складання присяги або навіть під час виголошення клятви.

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Крім того, за словами Павла Крашениннікова ("Єдина Росія"), на засідання комітету 11 липня запрошені представники міграційного та правового департаментів МВС РФ. Вони розкажуть про ситуацію довкола громадян України, які бажають отримати громадянство РФ, але не можуть для цього отримати довідку про вихід з громадянства України. "Є країни, у яких отримати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати",— каже пан Крашенинніков. За його словами, для таких громадян законопроект встановить процедуру "публічного зречення громадянства України". Зазначається, що ця поправка порушує початкову концепцію законопроекту, який присвячений випадкам скасування рішення про надання громадянства.

Рішення доповнити законопроект нормою про публічну відмову від колишнього громадянства було прийнято в Держдумі кілька днів тому. Співрозмовник Ъ у нижній палаті парламенту наголошує, що "ситуацію, пов'язану з довідками від України, останні два тижні обговорювали в різних колах, у тому числі в уряді і МВС". Спочатку передбачалося, що необхідні зміни можна було б внести в регламент МВС, однак правоохоронці наполягають саме на зміні закону.

Пропозиція "виключити довідку про вихід з громадянства тієї країни, де людина зараз перебуває, якщо вона не може її отримати, оприлюднив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

У свою чергу, колишній заступник глави ФМС В'ячеслав Поставнін каже, що ситуація не дуже правова: "Що значить публічно відмовився від іншого громадянства? Сьогодні сказав одне, а завтра-сказав інше". За його словами, Україна продовжить вважати таких людей громадянами своєї країни, і, в разі якщо людина, яка отримала громадянство РФ, опиниться на території України, її можуть звинуватити у відповідних злочинах.

Як повідомляли ЗМІ, з початку 2017 року громадянство України втратили 1280 осіб. "З початку 2017 року припинили громадянство України шляхом втрати – 2 людини, шляхом виходу з громадянства України – 1278 осіб; набула громадянство України 21 людина", - йдеться у відповіді МЗС України на запит журналістів.